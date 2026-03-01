کوبا حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران را محکوم کرد
کوبا حمله تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران را به شدت محکوم کرد و خواستار توقف این جنایت و حفظ صلح و امنیت بینالمللی شد.
به گزارش ایلنا، وزارت خارجه کوبا یکشنبه در بیانیهای اعلام کرد که این کشور خواستار پایان تجاوز جدید ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران و جلوگیری از تشدید تنش در خاورمیانه است.
این وزارتخانه در بیانیه خود اعلام کرد: «کوبا حملات آمریکا و اسرائیل در ۲۸ فوریه (نهم اسفند) را که نقض حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران و نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد و قوانین بینالمللی است، به شدیدترین لحن محکوم میکند».
در این بیانیه تاکید شد: «این تجاوز غیرمسئولانه و عمدی که برای دومین بار انجام شد، تلاشهای دیپلماتیک بینالمللی در رابطه با مساله هستهای را که در حال مذاکره بود، ناکام میکند. آمریکا و اسرائیل بار دیگر صلح، ثبات و امنیت منطقهای و بینالمللی را تهدید و به طور جدی به خطر میاندازند که اثرات آن در حال حاضر در منطقه خاورمیانه احساس میشود».
در این بیانیه افزوده شد: «کوبا به درخواستهای بینالمللی برای توقف فوری این تجاوز که باعث تلفات نامشخص غیرنظامیان از جمله کودکان شده است، میپیوندد. کوبا همچنین در این برهه حساس، از حفظ اصل حسن همجواری بین ایران و کشورهای عربی حمایت میکند».
وزارت خارجه کوبا همچنین اعلام کرد که رعایت موکد اصول حقوق بینالملل و منشور سازمان ملل متحد به ویژه برابری حاکمیت کشورها، عدم دخالت در امور داخلی آنها، ممنوعیت تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری و حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات باید حاکم باشد.