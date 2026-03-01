تشدید تنش‌ها در غرب آسیا تهدید جدی علیه امنیت منطقه و دنیاست

تشدید تنش‌ها در غرب آسیا تهدید جدی علیه امنیت منطقه و دنیاست
وزارت خارجه آذربایجان اعلام کرد که تشدید تنش‌ها در غرب آسیا تهدیدی جدی برای امنیت و ثبات منطقه‌ای و جهانی و مایه نگرانی عمیق است.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری آناتولی، وزارت خارجه آذربایجان اعلام کرد که تشدید تنش‌ها در غرب آسیا تهدیدی جدی برای امنیت و ثبات منطقه‌ای و جهانی است و مایه نگرانی عمیق است.

این وزارتخانه شب روزگذشته -شنبه- در بیانیه‌ای اعلام کرد: «ما از همه طرف‌ها قویا می‌خواهیم که حداکثر خویشتنداری را نشان داده، از اقداماتی که موجب افزایش بیشتر تنش‌ها می‌شود، خودداری کنند و به میز مذاکره بازگردند».

صبح روز گذشته ۹ اسفند ماه ۱۴۰۴  آمریکا و رژیم صهیونیستی، همانند جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بدر بحبوحه مذاکرات، به خاک ایران و چندین نقطه در شهرهای مختلف حمله کردند.

