دولت عراق سه روز عزای عمومی در سراسر این کشور اعلام کرد
دولت عراق امروز -یکشنبه- درگذشت رهبر معظم انقلاب آیتالله علی خامنهای را به مردم ایران و جهان اسلام تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا به نقل از بغداد الیوم،
بغداد این حادثه را «عمل تجاوز آشکار» و ناقض هنجارهای انسانی و قوانین بینالمللی» توصیف کرد.
سخنگوی دولت عراق در بیانیهای که به بغداد الیوم رسید، گفت: «با نهایت تاسف و اندوه، شهادت عالم و مجاهد، رهبر معظم انقلاب آیتالله سید علی خامنهای، که ما او را از اولین افراد خانواده پیامبر میدانیم، پس از یک عمل تجاوز آشکار و عملی نکوهیده که ناقض همه هنجارهای انسانی و اخلاقی است و نقض آشکار قوانین و کنوانسیونهای بینالمللی است، را به مردم شریف ایران و تمام جهان اسلام تسلیت میگوییم.»
وی افزود: «با درگذشت سید شهید، حضرت آیتالله خامنهای سفر خود را که در خدمت مردم ایران بود، با تاج شهادت و وفاداری به اصول، دفاع از ملت خود در برابر بیعدالتی و استبداد، جستجوی راه حقیقت و تلاش برای خدمت به آرمانهای امت اسلامی و بشریت به طور کلی، گرامی داشتند.»