افشای نقش سعودی و صهیونیستی در تحریک ترامپ به حمله به ایران

به گزارش ایلنا، روزنامه "واشنگتن پست" در گزارشی فاش کرد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز شنبه پس از هفته‌ها فشار از سوی دو متحد سنتی این کشور در خاورمیانه، اسرائیل و عربستان سعودی، حمله‌ای گسترده به ایران انجام داد. این اطلاعات بر اساس گفته‌های چهار منبع آگاه منتشر شده است.

این روزنامه نوشت: محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی، در ماه گذشته چندین تماس تلفنی خصوصی با ترامپ برقرار کرد و او را به حمله نظامی آمریکا علیه ایران ترغیب کرد، اگرچه به‌طور علنی از حل دیپلماتیک حمایت می‌کرد. در همین حال، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، نیز فشارهای مستمر خود برای درخواست حملات هوایی آمریکا به ایران، که او آن را تهدیدی وجودی برای تل‌آویو می‌داند، ادامه داد.

به نوشته این روزنامه، این تلاش مشترک سعودی و اسرائیلی در نهایت باعث شد ترامپ فرمان حمله هوایی گسترده‌ای علیه رهبری و نیروهای نظامی ایران صادر کند که در ساعات نخست منجر به شهادت رهبر انقلاب اسلامی و تعدادی از مقامات ارشد ایرانی شد.

با وجود ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا که نشان می‌داد نیروهای ایرانی به‌طور مستقیم تهدیدی برای سرزمین‌های آمریکا در دهه آینده نخواهند بود، این حمله به ایران نشان‌دهنده تغییر اساسی در سیاست‌های آمریکا بود که طی دهه‌ها از تلاش برای سرنگونی حکومت ایران اجتناب کرده بود. همچنین این اقدام ترامپ برخلاف مداخلات نظامی قبلی او بود که معمولا محدودتر بود.

واشنگتن پست تأکید کرد: ترامپ اکنون ریسک‌های بزرگی را پذیرفته است: این که یک عملیات نظامی عظیم هوایی می‌تواند اهداف سیاسی در عرصه سیاسی را محقق کند. فشار سعودی‌ها برای این حمله در حالی صورت گرفت که استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ترامپ، و داماد او، جارد کوشنر، در حال تلاش برای انجام مذاکرات با مقامات ایرانی درباره برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران بودند.

این روزنامه افزود که ولیعهد سعودی در گفت‌وگوهایش با مقامات آمریکایی هشدار داده بود که اگر آمریکا اکنون اقدام نکند، ایران قوی‌تر و خطرناک‌تر خواهد شد، چرا که این کشور بزرگ‌ترین حضور نظامی خود را در خاورمیانه پس از حمله به عراق در سال 2003 متمرکز کرده است.

