چین:

اختلافات تنها از طریق گفت‌وگو و مذاکره قابل حل هستند

نماینده دائم چین در سازمان ملل متحد، خواستار توقف فوری اقدامات نظامی در خاورمیانه شد و تأکید کرد که اختلافات تنها از طریق گفتگو و مذاکره قابل حل هستند.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «فو کونگ»، نماینده دائم چین در سازمان ملل متحد، خواستار توقف فوری اقدامات نظامی در خاورمیانه شد و تأکید کرد که اختلافات تنها از طریق گفتگو و مذاکره قابل حل هستند.

فو کونگ در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد که به اوضاع پیرامون ایران اختصاص داشت، گفت: «چین عمیقاً نگران تشدید تنش‌ها ناشی از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران است و با نقض اصول سازمان ملل متحد مخالف است و خواستار احترام به حاکمیت جمهوری اسلامی ایران است.» وی افزود: «پکن خواستار توقف فوری عملیات نظامی در خاورمیانه است، زیرا اختلافات تنها از طریق مذاکره قابل حل هستند.»

 

