ترامپ بار دیگر ایران را تهدید کرد!
به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در واکنش به تأکید جمهوری اسلامی ایران برای انتقام شهادت آیتالله سیدعلی خامنهای رهبر معظم انقللاب، گفت که بهتر است ایران چنین اقدامی نکند که در صورت اقدام، آمریکا ضربهای "بیسابقه" خواهد زد.
ترامپ در پیامی که در شبکه اجتماعی "تروث سوشیال" منتشر کرد، نوشت: «ایران به تازگی اعلام کرده که قصد دارد امروز ضربهای بسیار قویتر از هر زمانی وارد کند. بهتر است این کار را نکند، زیرا اگر چنین کند، ما ضربهای به آنها خواهیم زد که هرگز نظیر آن دیده نشده است! از توجه شما به این موضوع سپاسگزارم.»