کره جنوبی:
کره شمالی در اسرع وقت گفتوگوها را از سر بگیرد
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، رئیسجمهور کره جنوبی خواستار ادامه مذاکرات صلح با همسایه شمالی خود شد.
«لی جائه میونگ»، رئیسجمهور کره جنوبی، گفت که امیدوار است کره شمالی در اسرع وقت گفتوگوها را برای بحث در مورد دوره جدیدی از روابط بین همسایگان از سر بگیرد.
لی در سخنرانی خود به مناسبت صد و هفتمین سالگرد جنبش استقلال کره در اول مارس، گفت که برای از سرگیری مذاکرات با پیونگیانگ برای صلح در شبه جزیره کره تلاش خواهد کرد.