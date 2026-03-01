رهبر جریان حکمت ملی عراق در پیامی شهادت رهبر انقلاب را تسلیت گفت
به گزارش ایلنا، «سید عمار الحکیم»، رهبر جریان حکمت ملی عراق با تسلیت شهادت رهبر معظم انقلاب به امت اسلامی، ایشان را نمادی از رموز علم و دین و الگویی تمامعیار از صبر و پایداری خواند.
الحکیم در این بیانیه تصریح کرد: «با قلبهایی آکنده از اندوه و در عین حال با تسلیم و رضا در برابر قضا و قدر الهی، شهادت حضرت آیتالله العظمی مجاهد بزرگ، امام سید علی خامنهای (قدس سره الشریف) را به امت اسلامی و تمامی حقطلبان و مریدان او در سراسر جهان تسلیت عرض مینماییم.»
در این بیانیه آمده است: «ایشان پس از مجاهدت و طی کردن مسیر علم، جهاد فیسبیلالله و بخشندگی در راه خدمت به دین و آرمانهای امت اسلامی، به ملکوت اعلی پیوست.»