به گزارش ایلنا، وزارت امنیت داخلی ایالات متحده روز شنبه هشدار داد که پس از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، احتمال وقوع حملات انتقام‌جویانه از سوی ایران و گروه‌های وابسته به آن علیه آمریکا از جمله حملات سایبری محدود علیه شبکه‌ها و سایت‌های اینترنتی وجود خواهد داشت.

در این بیانیه آمده است: «اگرچه احتمال وقوع یک حمله گسترده مادی پایین است، ایران و وابستگان آن همچنان تهدیدی برای انجام اقدامات محدود داخل آمریکا به شمار می‌روند و در صورت تأیید خبر شهادت( آیت‌الله) خامنه‌ای، احتمال تشدید این اقدامات افزایش می‌یابد.»

وزارت امنیت داخلی آمریکا همچنین نسبت به حملات سایبری کوتاه‌مدت هشدار داده و اعلام کرده است که فعالان سایبری همسو با ایران ممکن است با نفوذ به شبکه‌های آمریکایی، سایت‌ها را مخدوش یا با حملات اختلال در سرویس توزیع‌شده (DDoS) مواجه کنند.

