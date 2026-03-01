تصاویر ترامپ در اتاق جنگ علیه ایران

به گزارش ایلنا، وزارت امور خارجه آمریکا تصاویری از دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا منتشر کرد که در آن در اتاق عملیاتی در حال رصد و پیگیری عملیات جنگی علیه ایران دیده می‌شود.

در این تصاویر، ترامپ همراه با مارکو روبیو، وزیر امور خارجه و تعدادی از اعضای دولت آمریکا حضور دارد.

همچنین در تصویر دیگری، جیمز، دی‌ونس معاون رئیس‌جمهور، و وزرای دولت در اتاق عملیات در حال نظارت بر این عملیات تجاوزکارانه علیه ایران دیده می‌شوند.

ترامپ پیش‌تر اعلام کرده بود که عملیات موسوم به «خشم حماسی» از ۲۸ فوریه آغاز شده و اهدافی را برای تضعیف سیستم امنیتی ایران مورد هدف قرار داده است، با اولویت‌بندی مکان‌هایی که به گفته فرماندهی مرکزی آمریکا، تهدید فوری ایجاد می‌کنند.

