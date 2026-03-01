به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در گفت‌وگو با وب‌سایت آکسیوس اعلام کرد که چند «طرح جایگزین» برای ادامه عملیات نظامی خود علیه ایران در چارچوب آنچه «خشم حماسی الملحی» نامیده است، در اختیار دارد.

ترامپ، که از بامداد شنبه طرح تجاوز نظامی وحشیانه به ایران را با همکاری رژیم صهیونیستی کلید زد، گفت: «می‌توانم عملیات را برای مدت طولانی ادامه دهم و همه چیز را تحت کنترل داشته باشم یا طی دو تا سه روز آن را خاتمه دهم و به ایرانی‌ها هشدار بدهم که اگر برنامه‌های هسته‌ای یا موشکی خود را از سر بگیرند، دوباره با واکنش ما مواجه خواهند شد.» وی مدعی شد که روند بهبودی ایران از این حملات، چند سال طول خواهد کشید.

بر اساس گزارش آکسیوس، ترامپ با اشاره به شکست مذاکرات هسته‌ای اخیر در ژنو گفت که این مسئله یکی از دلایل اقدام نظامی او بوده و دلیل دوم را «رفتار ایران طی دهه‌های گذشته» ادعا کرد.

رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد که ایران هر ماه اقدامات «غیرقانونی» انجام می‌دهد و برخی از تأسیسات هسته‌ای خود را که در جریان «جنگ دوازده روزه» در سال گذشته هدف قرار گرفته بودند، بازسازی کرده است.

آکسیوس همچنین گزارش داد که ترامپ به طرح اولیه خود موسوم به «عملیات چکش نیمه‌شب» اشاره کرده که به گفته او، باعث شد حملات کنونی امکان‌پذیر شود.

بر اساس گزارش یک مقام آمریکایی، برنامه عملیاتی مشترک آمریکا و اسرائیل شامل موج حملات گسترده‌ای حداقل پنج روزه است. با این حال ترامپ گفته زمان‌بندی آن بسته به تحولات میدانی و وضعیت مقامات ایرانی قابل تغییر است.

تجاوز مشترک رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران از صبح دیروز در حالی آغاز شده که ایران بارها اعلام کرده است، برنامه هسته‌ای آن جنبه صلح‌آمیز داشته و هرگونه اقدام نظامی علیه کشور، تهدیدی علیه امنیت منطقه و جهان اسلام است.

