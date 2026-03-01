به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در سخنانی تلویزیونی اظهار داشت: «ما به‌شدت از حملات آمریکا و اسرائیل علیه همسایه‌مان ایران نگران هستیم.»

اردوغان در عین حال افزود که حملات پهپادی و موشکی ایران در خلیج‌فارس «صرف‌نظر از دلیل آن، قابل قبول نیست.»

وی تأکید کرد: «برای جلوگیری از تحمیل رنج بیشتر به منطقه‌مان، همه بازیگران، به‌ویژه جهان اسلام، باید وارد عمل شوند.»

اردوغان همچنین تصریح کرد که ترکیه طی مدت طولانی برای حل اختلافات از طریق مذاکره تلاش کرده است، اما «بی‌اعتمادی موجود مانع پیشرفت شده است.» او با اعلام عزم آنکارا برای «تسریع تلاش‌های دیپلماتیک»، بر ضرورت بازگرداندن طرف‌ها به میز مذاکره تأکید کرد.

بر اساس این گزارش، روند تشدید تنش‌ها با حملات اسرائیل و آمریکا آغاز شد و تهران نیز در واکنش، فلسطین اشغالی و برخی کشورهای منطقه که میزبان پایگاه‌های نظامی آمریکا هستند را هدف قرار داد.

در همین حال، هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، روز شنبه در تماس تلفنی با همتای ایرانی خود عباس عراقچی و شش وزیر خارجه دیگر، راه‌های «پایان دادن به تجاوزات» را بررسی کرد.

