تلآویو در تیررس موشکهای ایران؛ گزارشها از خسارات سنگین به وزارت جنگ حکایت دارد
رسانههای عبری از شلیک گسترده موشکهای ایرانی به مرکز تلآویو و چندین منطقه دیگر در فلسطین اشغالی خبر دادند.
به گزارش ایلنا، روزنامه عبری «یدیعوت آحرونوت» اعلام کرد تلآویو هدف «حملات مستقیم» قرار گرفته است. این روزنامه گزارش داد که در پی شلیک موجی از موشکهای بالستیک توسط سپاه، برخی نقاط در مرکز شهر دچار تلفات عظیمی شدهاند.
شبکههای عبری از جمله «اخبار ۱۲» و «i24» نیز اعلام کردند آژیرهای هشدار در تلآویو و مناطق مختلفی در مرکز و شمال فلسطین اشغالی به صدا درآمده است. بر اساس این گزارشها، سامانههای پدافندی اسرائیل برای رهگیری موشکها فعال شدهاند.
برخی رسانههای اسرائیلی همچنین از وارد آمدن خسارات به اطراف مقر وزارت جنگ اسرائیل خبر دادهاند، با این حال جزئیات رسمی درباره میزان خسارات منتشر نشده است.
طبق گزارشهای اولیه منتشرشده در رسانههای عبری، تاکنون چند مورد مصدومیت گزارش شده است.
مقامهای رسمی اسرائیل تاکنون جزئیات کاملی درباره ابعاد این حملات منتشر نکردهاند.
این گزارشها در حالی منتشر میشود که طی ساعات گذشته آژیرهای هشدار در مناطق مختلف از جمله مرکز، شمال و بخشهایی از کرانه باختری به صدا درآمده است.