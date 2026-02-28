حماس تجاوز به ایران را محکوم کرد
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) با عبارات شدیداللحنی تجاوزات علیه جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرد.
جنبش حماس با صدور بیانیهای تأکید کرد که این تجاوز اسرائیلیـآمریکایی علیه ایران، هدف قرار دادن مستقیم کل منطقه و تجاوز علیه امنیت، ثبات و حاکمیت آن محسوب میشود.
حماس در این بیانیه اعلام کرد: «در حالی که ما بر همبستگی خود با جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با این تجاوز تأکید میکنیم، از امت عربی و اسلامی دعوت میکنیم تا با وحدت و همبستگی، این تجاوز و اهداف آن را که در پی ترسیم مجدد منطقه بر اساس خواستههای اشغالگران برای تشکیل اسرائیل بزرگ به ضرر اراضی و منافع ملتهای عربی و اسلامی است، خنثی کنند.»