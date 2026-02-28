آتش‌بس در اوکراین «پیش‌شرط» هرگونه مذاکره با روسیه است
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «فریدریش مرتس»، صدراعظم آلمان، در یک گردهمایی انتخاباتی در شهر فولک‌مارسن اعلام کرد که آتش‌بس در اوکراین «پیش‌شرط» هرگونه مذاکره صلح با روسیه است.

مرتس گفت: «فقط یک پیش‌شرط وجود داشته است: اگر می‌خواهیم (درباره صلح) صحبت کنیم، حداقل باید سلاح‌ها خاموش شوند.»

وی افزود که آماده گفت‌وگو با روسیه است، اما چنین مذاکراتی در حال حاضر به دلیل تهاجم مداوم نیروهای مسلح روسیه «بی‌معنی» است.

