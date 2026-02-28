تایمز: «ژنرال محبوب ترامپ» اینگونه علیه افغانستان جنگ آغاز کرد
فرمانده کل ارتش پاکستان با اعلام «جنگ تمامعیار» علیه طالبان در افغانستان، نفوذ خود در سیاست داخلی و صحنه بینالمللی را تثبیت کرده است؛ اقدامی که بیش از یک عملیات نظامی، نشانهای از سلطه این ژنرالِ محبوب ترامپ، بهعنوان حاکم واقعی پاکستان است.
به گزارش ایلنا، روزنامه تایمز در گزارشی به افزایش نفوذ ژنرال عاصم منیر در پاکستان پرداخته و مینویسد که اعلام جنگ علیه افغانستان، صرفا یک اقدام نظامی نیست، بلکه تأییدی بر قدرت و سلطه او به عنوان حاکم واقعی کشور است.
کاترین فیلیپ، سردبیر بخش بینالملل روزنامه، میگوید که تحولات اخیر—از حملات نظامی علیه طالبان که حدود ۲۷۰ نفر کشته شدند تا اصلاحاتی در قانون اساسی که قدرت گسترده و مصونیت مادامالعمر به منیر داده—نشان میدهد که پاکستان به سرعت به سمت حکومتی امنیتمحور حرکت میکند، جایی که ارتش نقش اصلی در سیاست دارد، حتی با وجود اینکه ساختار رسمی کشور بر پایه حکومت مدنی انتخابی است.
در سال گذشته، ژنرال منیر توانسته نفوذ و قدرت خود را هم در داخل پاکستان و هم در صحنه بینالمللی تقویت کند. او از موج ملیگرایی پس از تنش با هند بهره برده و روابط نزدیکی با ایالات متحده برقرار کرده است، که در دیدارهای مستقیمش با دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، کاملا مشهود بود.
گزارش میگوید که منیر، نه نخستوزیر شهباز شریف، تنها کسی بود که در ژوئن گذشته بهتنهایی با دونالد ترامپ در کاخ سفید شام خورد. این اتفاق برای اولین بار در تاریخ پاکستان رخ داد که یک فرمانده نظامی، بدون اینکه رئیسجمهور باشد، چنین ملاقات مستقیمی داشته باشد.
این دیدار «نه تنها پروتکل را شکست، بلکه آن را بازتعریف کرد»، بهویژه اینکه ترامپ هنگام دیدار خود با شهباز شریف در داووس، اولین جملهاش پرسشی درباره «ژنرال مورد علاقهاش» بود.
این تحولات سیاسی همزمان با کاهش آشکار نقش دولت مدنی به رهبری شهباز شریف رخ میدهد، در حالی که پارلمان بیشتر صوری است و مخالفان از داخل زندان توسط عمران خان هدایت میشوند.