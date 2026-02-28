به گزارش ایلنا، تارنمای «اکسیوس» نوشت:‌ خاورمیانه در تنش بی‌سابقه‌ای به سر می‌برد. سفر مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، به اسرائیل که قرار است دوشنبه انجام شود، در هاله‌ای از ابهام مانده است. همه‌چیز وابسته به تصمیم دونالد ترامپ درباره حمله نظامی به ایران است.

ترامپ در حالی که از روند مذاکرات هسته‌ای در ژنو ابراز ناامیدی کرده و از موضع ایران رضایت ندارد، همچنان حالت «ابهام استراتژیک» را حفظ کرده و استفاده از زور را «گاهی اوقات ضروری» می‌داند.

در حالی که جهان چشم‌انتظار است، ترامپ پیام‌های متناقضی ارسال می‌کند؛ از یک سو تمایل به توافق نشان می‌دهد و از سوی دیگر به «فرصت مناسب» برای ضربه به نظام ایران، که آن را در ضعیف‌ترین وضعیتش می‌بیند، اشاره می‌کند.

این نشانه‌ها از احتمال رویارویی نظامی جدی حکایت دارند: تداوم استقرار نیروهای نظامی در خاورمیانه و تخلیه کارکنان سفارت آمریکا در فلسطین اشغالی، همراه با آنچه ناامیدی جارد کوشنر و استیو ویتکاف، فرستادگان ترامپ از نتایج مأموریت‌شان در ژنو خوانده شده است.

در مقابل، بارقه‌ای از امید دیپلماتیک از سوی جیمز دی‌ونس، معاون ترامپ و با میانجیگری عمانی‌ها در جریان است؛ بدر البوسعیدی، وزیر خارجه عمان پس از دیدار با ونس، اعلام کرد: «صلح اکنون در دسترس ماست». او ابراز امیدواری کرد که پیشرفتی قاطع، مانع فروپاشی مذاکرات شود. این اظهارات در تضاد آشکار با فضای متشنجی است که فرستادگان ترامپ پس از ژنو ایجاد کردند.

میان امید به توافق و تهدید ایران، جهان لحظه‌به‌لحظه فرداها را رصد می‌کند؛ روزهایی که ممکن است به موفقیتی تاریخی یا شعله‌ور شدن جنگ منجر شود.

