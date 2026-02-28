آرایش جنگی آمریکا در دریای عرب علیه ایران

آمریکا ناو جنگی «فرانک پیترسن جونیور» را به همراه جنگنده‌ها و هواپیماهای سوخت‌رسان به دریای عرب و اراضی اشغالی اعزام کرده است. این تحرکات که همزمان با مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا در ژنو انجام می‌شود، نگرانی‌ها از احتمال اقدام نظامی علیه ایران را افزایش داده است.

به گزارش ایلنا به نقل از رای‌الیوم، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) اعلام کرد ناو جنگی «فرانک پیترسن جونیور» به تازگی در دریای عرب تمرین تیراندازی با مهمات واقعی انجام داده و توان عملیاتی خود را به نمایش گذاشته است. این ناو به مجموعه‌ای از سامانه‌های موشکی و توپخانه‌ای مجهز است که شامل سیستم عمودی Mk.41، توپ ۵ اینچ Mk.45 و مسلسل ۲۵ میلی‌متری Mk.38 می‌شود.

این تحرکات در حالی انجام شده که تنش‌ها میان واشنگتن و ایران به دلیل برنامه هسته‌ای و موشکی تهران بالا گرفته و برخی منابع آمریکایی احتمال حمله نظامی محدود به ایران را مطرح کرده‌اند. همزمان، رژیم صهیونیستی میزبان ۹ فروند هواپیمای سوخت‌رسان و ۱۱ فروند جنگنده F-22 آمریکا بوده است که برای حمایت از هرگونه اقدام هوایی احتمالی علیه ایران در آماده‌باش کامل قرار دارند.

این تحرکات همزمان با مذاکرات هسته‌ای میان ایران و آمریکا در ژنو و با وساطت عمان صورت گرفته است. واشنگتن خواستار برچیده‌شدن کامل فعالیت‌های هسته‌ای ایران و تحویل ذخایر اورانیوم غنی‌شده به خارج از کشور شده است و هم‌زمان از گزینه فشار نظامی برای اجبار ایران به عقب‌نشینی از برنامه موشکی و هسته‌ای خود استفاده می‌کند.

ایران با رد هرگونه طرح تغییر نظام یا تهدید مستقیم، تأکید کرده که هرگونه حمله نظامی حتی محدود را پاسخ خواهد داد و تنها حاضر به توافق هسته‌ای در چارچوب رفع تحریم‌های اقتصادی و رعایت خطوط قرمز خود است.

ناظران معتقدند این تحرکات آمریکایی و اسرائیلی، همزمان با رایزنی‌های دیپلماتیک، نشان‌دهنده فشار حداکثری واشنگتن و تلاش برای مهار پیش‌دستانه ایران است، اما خطر تشدید بحران و برخورد نظامی را نیز افزایش می‌دهد.

اخبار مرتبط
قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل