هواپیمایی ترکیه لغو پروازهای روزانه به ایران را تکذیب کرد
به گزارش ایلنا، شرکت هواپیمایی «ترکیش ایرلاینز» اعلام کرد که هیچیک از پروازهای این شرکت که در طول روز انجام میشود، لغو نشده و تمامی پروازها طبق برنامه از پیش تعیینشده در حال انجام است.
ترکیش ایرلاینز همچنین گزارشهای منتشرشده درباره لغو پروازها به مقصد تهران را رد و تأکید کرد برنامه پروازی این شرکت بدون تغییر ادامه دارد.