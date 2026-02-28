به گزارش ایلنا، شبکه خبری «سی‌بی‌اس» به نقل از «بدر البوسعیدی» وزیر خارجه عمان گزارش داد که ایران با «توقف ذخیره‌سازی» مواد غنی‌شده و نظارت کامل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر برنامه هسته‌ای خود موافقت کرده است.

بدر البوسعیدی که نقش میانجی در گفت‌وگوهای تهران–واشنگتن را بر عهده دارد، در گفت‌وگو با برنامه «فیس د نیشن» اعلام کرد: «ایران پذیرفته است که ذخایر مواد غنی‌شده خود را کنار بگذارد؛ هیچ انباشت و ذخیره‌سازی‌ای در کار نخواهد بود و راستی‌آزمایی کامل توسط آژانس انجام می‌شود».

وی این موضوع را «مهم‌ترین دستاورد» مذاکرات توصیف کرد و افزود: «توافق شده که ایران هرگز مواد هسته‌ای با قابلیت تولید سلاح در اختیار نداشته باشد. این رویکرد کاملاً جدید است و با توافقی که در دوران ریاست‌جمهوری باراک اوباما مذاکره شد تفاوت دارد. با صفر بودن انباشت، حتی اگر سطحی از غنی‌سازی وجود داشته باشد، امکان ساخت سلاح از بین می‌رود».

البوسعیدی در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت ذخایر موجود نیز گفت: «در این باره هم توافق وجود دارد. انباشت صفر، ذخیره‌سازی صفر و نظارت کامل؛ این دستاوردی هم‌سنگ و بسیار مهم است و راستی‌آزمایی جامع توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام خواهد شد».

وزیر خارجه عمان همچنین تصریح کرد که تهران آمادگی گفت‌وگو درباره سایر موضوعات، از جمله برنامه موشک‌های بالستیک را دارد، هرچند تأکید کرده است که در این مرحله تمرکز مذاکرات بر پرونده هسته‌ای باقی بماند.

وی افزود که درباره رسیدگی به مسائل غیرهسته‌ای از طریق گفت‌وگوی منطقه‌ای میان ایران و همسایگانش نیز بحث‌هایی انجام شده و توافق‌های اولیه‌ای شکل گرفته است





