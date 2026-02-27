وزیر خارجه عمان: صلح در دسترس است
به گزارش ایلنا، «بدر البسعیدی» وزیر خارجه عمان پس از دیدار امروز -جمعه- با «جیدی ونس» معاون رئیسجمهوری آمریکا اعلام کرد که «صلح در دسترس است».
بدر البوسعیدی طی پیامی در شبکه «ایکس» نوشت: «امروز با جیدی ونس، معاون رئیسجمهوری آمریکا، دیدار کردم و جزئیاتی از روند مذاکرات جاری میان ایالات متحده و ایران و پیشرفتهای حاصلشده تا این مرحله را با وی در میان گذاشتم».
وی ادامه داد« «از مشارکت و توجه طرف آمریکایی سپاسگزارم و امیدوارم در روزهای آینده شاهد پیشرفتهای بیشتر و تعیینکننده باشیم. صلح در دسترس ماست».