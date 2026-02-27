ترامپ: هنوز درباره ایران تصمیمی نگرفته‌ام/ روز جمعه گفت‌وگوهای بیشتری انجام می‌شود

رئیس‌جمهوری آمریکا گفت که هنوز درباره ایران تصمیمی نگرفته است.

به گزارش ایلنا، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا گفت که هنوز درباره ایران تصمیمی نگرفته است. 

ترامپ اعلام کرد که از وضعیت کنونی در قبال ایران رضایت ندارد، اما انتظار می‌رود گفت‌وگوهای بیشتری روز جمعه برگزار شود.

وی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال استفاده از گزینه نظامی علیه ایران گفت که تمایلی به به‌کارگیری زور ندارد، اما در عین حال مدعی شد که گاهی اوقات چنین اقدامی «ضروری» می‌شود.

ترامپ پیش از ترک کاخ سفید برای سفر به تگزاس، در جمع خبرنگاران گفت که خواهان دستیابی به توافق با ایران است.

وی بار دیگر برخی ادعاها درباره ماهیت برنامه هسته‌ای ایران را تکرار کرده و گفت که این کشور نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد.

 

