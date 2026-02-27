به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، کرملین از سفر نخست‌وزیر پاکستان به روسیه در ماه مارس خبر داد.

«دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کرملین، تأیید کرد که نخست وزیر پاکستان از ۳ تا ۵ مارس سفری رسمی به روسیه خواهد داشت.

این سفر با توجه به تلاش‌های دیپلماتیک با هدف کاهش تنش‌های منطقه‌ای، از اهمیت استراتژیک برخوردار است و انتظار می‌رود مسائل امنیتی و وضعیت افغانستان محور گفت‌وگوها بین رهبران روسیه و پاکستان باشد.

