پسکوف:
نخستوزیر پاکستان در ماه مارس به روسیه سفر میکند
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، کرملین از سفر نخستوزیر پاکستان به روسیه در ماه مارس خبر داد.
«دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کرملین، تأیید کرد که نخست وزیر پاکستان از ۳ تا ۵ مارس سفری رسمی به روسیه خواهد داشت.
این سفر با توجه به تلاشهای دیپلماتیک با هدف کاهش تنشهای منطقهای، از اهمیت استراتژیک برخوردار است و انتظار میرود مسائل امنیتی و وضعیت افغانستان محور گفتوگوها بین رهبران روسیه و پاکستان باشد.