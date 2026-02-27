طالبان:
حملات پهپادی علیه اهداف نظامی پاکستان انجام دادیم
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، طالبان افغانستان اعلام کرد که با استفاده از پهپادها حملات هوایی را برای هدف قرار دادن اهداف نظامی در پاکستان انجام دادند.
این در حالی است که درگیری بین این دو کشور همسایه ادامه دارد.
«عطاالله طرار»، وزیر اطلاعات پاکستان، گفت که شبهنظامیان طالبان پاکستانی سعی کردند از پهپادها علیه اهدافی در پاکستان استفاده کنند، اما توسط سیستمهای ضد پهپاد سرنگون شدند و «هیچ خسارت جانی» به بار نیامد.