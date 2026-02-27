خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

طالبان:

حملات پهپادی علیه اهداف نظامی پاکستان انجام دادیم

کد خبر : 1756781
لینک کوتاه کپی شد.

طالبان افغانستان اعلام کرد که با استفاده از پهپادها حملات هوایی را برای هدف قرار دادن اهداف نظامی در پاکستان انجام دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، طالبان افغانستان اعلام کرد که با استفاده از پهپادها حملات هوایی را برای هدف قرار دادن اهداف نظامی در پاکستان انجام دادند.

  این در حالی است که درگیری بین این دو کشور همسایه ادامه دارد.

«عطاالله طرار»، وزیر اطلاعات پاکستان، گفت که شبه‌نظامیان طالبان پاکستانی سعی کردند از پهپادها علیه اهدافی در پاکستان استفاده کنند، اما توسط سیستم‌های ضد پهپاد سرنگون شدند و «هیچ خسارت جانی» به بار نیامد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل