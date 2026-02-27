اجازه وزارت خارجه آمریکا به کارکنان دیپلماتیک خود نسبت به ترک سرزمینهای اشغالی
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، وزارت خارجه آمریکا به کارکنان نمایندگی خود و خانوادههای آنان اجازه داده سرزمینهای اشغالی را ترک کنند.
سفارت ایالات متحده در سرزمینهای اشغالی امروز -جمعه- در پستی در پلتفرم ایکس خود اعلام کرد که ایالات متحده به دلیل خطرات امنیتی، خروج برخی از کارکنان سفارت و خانوادههایشان از اسرائیل را مجاز دانسته است.
این سفارتخانه افزود که ممکن است محدودیتهای بیشتری را برای سفر کارمندان دولت ایالات متحده و خانوادههایشان به مناطق خاصی در اسرائیل و کرانه باختری بدون اطلاع قبلی اعمال کند.
این بیانیه به شهروندان آمریکایی توصیه کرد که در حالی که پروازهای تجاری هنوز در دسترس هستند، ترک سرزمینهای اشغالی را در نظر بگیرند.