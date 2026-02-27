افغانستان و پاکستان باید خویشتنداری پیشه کنند

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، روسیه از افغانستان و پاکستان خواسته است که فوراً حملات متقابل خود را متوقف کرده و برای حل اختلافات خود به راه‌حل‌های دیپلماتیک متوسل شوند.

«ضمیر کابلوف»، فرستاده ویژه رئیس جمهور روسیه در افغانستان، گفت: «ما از توقف فوری خصومت‌ها و حل و فصل دیپلماتیک اختلافات حمایت می‌کنیم.»

وی افزود که در صورت درخواست هر دو طرف، روسیه ارائه خدمات میانجیگری خود را به پاکستان و افغانستان بررسی خواهد کرد.

