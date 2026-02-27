روسیه:

افغانستان و پاکستان باید خویشتنداری پیشه کنند

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، روسیه از افغانستان و پاکستان خواسته است که فوراً حملات متقابل خود را متوقف کرده و برای حل اختلافات خود به راه‌حل‌های دیپلماتیک متوسل شوند.

«ضمیر کابلوف»، فرستاده ویژه رئیس جمهور روسیه در افغانستان، گفت: «ما از توقف فوری خصومت‌ها و حل و فصل دیپلماتیک اختلافات حمایت می‌کنیم.»

وی افزود که در صورت درخواست هر دو طرف، روسیه ارائه خدمات میانجیگری خود را به پاکستان و افغانستان بررسی خواهد کرد.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
