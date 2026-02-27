وزیر دفاع پاکستان:
اکنون جنگی باز میان ما و دشمنانمان آغاز شده است
به گزارش ایلنا، «خواجه آصف» وزیر دفاع پاکستان با اشاره به درگیریهای اخیر با افغانستان، طی بیانیهای فوری هشدار داد که «صبر ما به پایان رسیده و اکنون جنگی باز میان ما و دشمنانمان آغاز شده است».
آصف در توییتی در شبکه »ایکس» نوشت: «ارتش پاکستان از خارج نیامده است؛ ما همسایگان شما هستیم و از پنهانکاریهای شما باخبریم».
تشدید تنشها در مرزهای دو کشور در پی حملات متقابل و ناکامی میانجیگریهای دیپلماتیک رخ داده است.
بر اساس این گزارش، نیروهای پاکستانی با حملات هوایی، شهر کابل و ولایات قندهار و پکتیکا را هدف قرار دادند. این حملات به تأسیسات حیاتی نظامی، از جمله مقرهای دو لشکر در کابل و مقر فرماندهی لشکر در قندهار و همچنین انبار مهمات و پایگاههای لجستیکی محدود شد.
در واکنش، دولت افغانستان اعلام کرد که ارتش این کشور نیز در طول خط دیوراند به پایگاههای نظامی پاکستان حمله کرده است. گزارشها از پاکستان حاکی از کشته شدن حدود ۵۸ نظامی افغان و زخمی شدن بیش از ۱۰۰ نفر دیگر است. هنوز آمار دقیق قربانیان غیرنظامی اعلام نشده است.
این درگیریها در بستر تاریخی طولانی اختلافات دو کشور رخ میدهد؛ روابط از اکتبر گذشته با درگیریهایی که بیش از ۷۰ کشته برجای گذاشت، تضعیف شده و عبور و مرور مرزی و تجارت بین دو کشور متوقف شد. تلاشهای میانجیگری از سوی کشورهای ثالث، از جمله قطر و ترکیه، تاکنون به توقف دائم درگیری منجر نشده است.
کارشناسان هشدار میدهند که تشدید مجدد تنشها بهویژه با ادامه حملات متقابل به تأسیسات نظامی و نبود ساز و کارهای نظارتی بینالمللی برای تضمین رعایت حاکمیت ملی دو کشور، میتواند به درگیریهای گستردهتر منجر شود،