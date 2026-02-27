به گزارش ایلنا، «جی‌دی‌ ونس» معاون رئیس‌جمهوری آمریکا اعلام کرد که این کشور وارد یک جنگ طولانی‌مدت دیگر در خاورمیانه نخواهد شد، اما در عین حال گفت که در قبال ایران، هم گزینه دیپلماتیک و هم گزینه نظامی روی میز باقی می‌ماند.

ونس در گفت‌وگو با روزنامه «واشنگتن پست» گفت: «این تصور که ما قرار است سال‌ها بدون چشم‌انداز پایان، درگیر جنگی در خاورمیانه باشیم، هیچ شانسی برای تحقق ندارد».

وی افزود: «فکر می‌کنم همه ما گزینه دیپلماتیک را ترجیح می‌دهیم، اما این موضوع واقعاً به رفتار و مواضع ایرانی‌ها بستگی دارد».

معاون رئیس‌جمهوری آمریکا همچنین نسبت به برداشت‌های نادرست از تجربه‌های گذشته هشدار داد و با اشاره به جنگ عراق گفت: «باید از تکرار اشتباهات گذشته پرهیز کنیم. در عین حال، نباید بیش از حد درگیر گذشته شویم. صرف اینکه یک رئیس‌جمهور در یک درگیری نظامی اشتباه کرده است، به این معنا نیست که ما هرگز نباید دوباره وارد اقدام نظامی شویم. باید با احتیاط عمل کنیم و به نظر من رئیس‌جمهور با احتیاط پیش می‌رود».

