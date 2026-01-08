خبرگزاری کار ایران
بررسی پرونده تسلیحات شیمیایی سوریه در نشست امروز شورای امنیت

شورای امنیت سازمان ملل متحد طی نشست‌هایی علنی و محرمانه، آخرین گزارش‌ها درباره روند امحای برنامه سلاح‌های شیمیایی سوریه را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد.

به گزارش ا یلنا به نقل از روسیا الیوم، شورای امنیت بین‌المللی امروز -‌پنج‌شنبه- جلسه‌ای را پیرامون پرونده شیمیایی سوریه برگزار خواهد کرد.

‌شورای امنیت در حالی پرونده سلاح‌های شیمیایی سوریه را بررسی خواهد کرد که بلافاصله پس از آن، یک نشست مشورتی پشت درهای بسته نیز میان اعضا تشکیل خواهد شد.

در این نشست، اعضای شورای امنیت گزارش دوره‌ای دبیرکل سازمان ملل متحد را بررسی می‌کنند.

 

