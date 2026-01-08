بررسی پرونده تسلیحات شیمیایی سوریه در نشست امروز شورای امنیت

به گزارش ا یلنا به نقل از روسیا الیوم، شورای امنیت بین‌المللی امروز -‌پنج‌شنبه- جلسه‌ای را پیرامون پرونده شیمیایی سوریه برگزار خواهد کرد.

‌شورای امنیت در حالی پرونده سلاح‌های شیمیایی سوریه را بررسی خواهد کرد که بلافاصله پس از آن، یک نشست مشورتی پشت درهای بسته نیز میان اعضا تشکیل خواهد شد.

در این نشست، اعضای شورای امنیت گزارش دوره‌ای دبیرکل سازمان ملل متحد را بررسی می‌کنند.

