به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، کشاورزان فرانسوی در اعتراض به توافق تجاری گسترده‌ای که اتحادیه اروپا امیدوار است به زودی با کشورهای آمریکای جنوبی و همچنین سایر نارضایتی‌های محلی امضا کند، ‌جاده‌های منتهی به پاریس و چندین مکان دیدنی این شهر را مسدود کردند.

کشاورزان چندین اتحادیه کارگری در بحبوحه نگرانی از اینکه توافق تجارت آزاد برنامه‌ریزی شده با بلوک مرکوسور، اتحادیه اروپا را با واردات ارزان مواد غذایی مواجه کند و همچنین در خشم از نحوه برخورد دولت با یک بیماری گاوی، خواستار برگزاری اعتراضات در پاریس شدند.

یک عضو ارشد اتحادیه هماهنگی روستایی، در زیر برج ایفل به رویترز گفت: «ما بین خشم و ناامیدی هستیم. ما احساس رها شدن داریم، و مرکوسور نمونه‌ای از آن است.»

کشاورزان برای ورود به شهر، از ایست‌های بازرسی پلیس عبور کردند و در امتداد خیابان شانزه لیزه رانندگی کردند و جاده اطراف بنای یادبود طاق نصرت را قبل از روز پنجشنبه مسدود کردند، در حالی که پلیس آنها را محاصره کرده بود.

