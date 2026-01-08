خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تظاهرات کشاورزان فرانسوی علیه سیاست‌های دولت این کشور

تظاهرات کشاورزان فرانسوی علیه سیاست‌های دولت این کشور
کد خبر : 1739131
لینک کوتاه کپی شد.

کشاورزان فرانسوی جاده‌های منتهی به پاریس و چندین مکان دیدنی این شهر را مسدود کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، کشاورزان فرانسوی در اعتراض به توافق تجاری گسترده‌ای که اتحادیه اروپا امیدوار است به زودی با کشورهای آمریکای جنوبی و همچنین سایر نارضایتی‌های محلی امضا کند، ‌جاده‌های منتهی به پاریس و چندین مکان دیدنی این شهر را مسدود کردند.

کشاورزان چندین اتحادیه کارگری در بحبوحه نگرانی از اینکه توافق تجارت آزاد برنامه‌ریزی شده با بلوک مرکوسور، اتحادیه اروپا را با واردات ارزان مواد غذایی مواجه کند و همچنین در خشم از نحوه برخورد دولت با یک بیماری گاوی، خواستار برگزاری اعتراضات در پاریس شدند.

یک عضو ارشد اتحادیه هماهنگی روستایی، در زیر برج ایفل به رویترز گفت: «ما بین خشم و ناامیدی هستیم. ما احساس رها شدن داریم، و مرکوسور نمونه‌ای از آن است.»

کشاورزان برای ورود به شهر، از ایست‌های بازرسی پلیس عبور کردند و در امتداد خیابان شانزه لیزه رانندگی کردند و جاده اطراف بنای یادبود طاق نصرت را قبل از روز پنجشنبه مسدود کردند، در حالی که پلیس آنها را محاصره کرده بود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی