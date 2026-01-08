خبرگزاری کار ایران
ارتش لبنان: به هدف خود در انحصار دولتی سلاح در جنوب کشور دست یافته‌ایم
به گزارش ایلنا به نقل از النشره، ارتش لبنان اعلام کرد که به هدف خود مبنی بر انحصار دولتی سلاح در جنوب این کشور «به شیوه‌ای مؤثر و ملموس» دست یافته است.

‌ارتش لبنان امروز -پنج‌شنبه- اعلام کرد که به هدف انحصار دولتی تسلیحات در جنوب این کشور به شیوه‌ای «مؤثر و ملموس» دست یافته است، اما اقدامات بیشتری برای پاکسازی مهمات منفجر نشده و تونل‌ها در این منطقه باید انجام شود.

فرماندهی ارتش لبنان با قدردانی از نقش نیروهای حافظ صلح سازمان ملل «یونیفل» و تیم‌های نظارتی امریکا و فرانسه، بر تداوم هماهنگی برای تثبیت ثبات در جنوب لیطانی تأکید کرد.

در این بیانیه به گروه لبنانی حزب‌الله اشاره‌ای نشده است. 

 

