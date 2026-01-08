به گزارش ایلنا به نقل از النشره، ارتش لبنان اعلام کرد که به هدف خود مبنی بر انحصار دولتی سلاح در جنوب این کشور «به شیوه‌ای مؤثر و ملموس» دست یافته است.

‌ارتش لبنان امروز -پنج‌شنبه- اعلام کرد که به هدف انحصار دولتی تسلیحات در جنوب این کشور به شیوه‌ای «مؤثر و ملموس» دست یافته است، اما اقدامات بیشتری برای پاکسازی مهمات منفجر نشده و تونل‌ها در این منطقه باید انجام شود.

فرماندهی ارتش لبنان با قدردانی از نقش نیروهای حافظ صلح سازمان ملل «یونیفل» و تیم‌های نظارتی امریکا و فرانسه، بر تداوم هماهنگی برای تثبیت ثبات در جنوب لیطانی تأکید کرد.



در این بیانیه به گروه لبنانی حزب‌الله اشاره‌ای نشده است.

