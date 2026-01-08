به گزارش ایلنا به نقل از النشره، کاخ سفید اعلام کرد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز چهارشنبه حکمی را امضا کرده که بر اساس آن، ایالات متحده از ۳۵ سازمان غیر وابسته به سازمان ملل و ۳۱ نهاد وابسته به سازمان ملل خارج خواهد شد، سازمان‌هایی که «در جهت منافع ملی آمریکا عمل نمی‌کنند».

کاخ سفید اسامی این سازمان‌ها را ذکر نکرده است.

