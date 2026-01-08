خبرگزاری کار ایران
ترامپ فرمان خروج آمریکا از ۶۶ سازمان بین‌المللی را امضا کرد

کد خبر : 1739034
رئیس‌جمهور آمریکا فرمان خروج کشورش از ۶۶ سازمان بین‌المللی را امضا کرد؛ سازمان‌هایی که به گفته کاخ سفید، با منافع ملی آمریکا هم‌خوانی ندارد.

به گزارش ایلنا به نقل از النشره، کاخ سفید اعلام کرد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز چهارشنبه حکمی را امضا کرده که بر اساس آن، ایالات متحده از ۳۵ سازمان غیر وابسته به سازمان ملل و ۳۱ نهاد وابسته به سازمان ملل خارج خواهد شد، سازمان‌هایی که «در جهت منافع ملی آمریکا عمل نمی‌کنند».

کاخ سفید اسامی این سازمان‌ها را ذکر نکرده است.

 

انتهای پیام/
