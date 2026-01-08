ترامپ فرمان خروج آمریکا از ۶۶ سازمان بینالمللی را امضا کرد
رئیسجمهور آمریکا فرمان خروج کشورش از ۶۶ سازمان بینالمللی را امضا کرد؛ سازمانهایی که به گفته کاخ سفید، با منافع ملی آمریکا همخوانی ندارد.
به گزارش ایلنا به نقل از النشره، کاخ سفید اعلام کرد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، روز چهارشنبه حکمی را امضا کرده که بر اساس آن، ایالات متحده از ۳۵ سازمان غیر وابسته به سازمان ملل و ۳۱ نهاد وابسته به سازمان ملل خارج خواهد شد، سازمانهایی که «در جهت منافع ملی آمریکا عمل نمیکنند».
کاخ سفید اسامی این سازمانها را ذکر نکرده است.