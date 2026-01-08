خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نتانیاهو به کابینه: واشنگتن چراغ سبز حمله به لبنان را صادر کرد

نتانیاهو به کابینه: واشنگتن چراغ سبز حمله به لبنان را صادر کرد
کد خبر : 1739033
لینک کوتاه کپی شد.

رسانه‌های عبری گزارش دادند که نخست‌وزیر اسرائیل به وزرای کابینه خود اعلام کرده است دولت آمریکا موافقت ضمنی خود را با انجام عملیات نظامی در لبنان اعلام کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از النشره، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در جلسه‌ای با وزرای کابینه خود گفته است که دولت آمریکا حمایت ضمنی خود را برای اجرای یک عملیات نظامی محدود یا گسترده در لبنان اعلام کرده است.

بر اساس گزارشی که توسط شبکه تلویزیونی «کان» رژیم صهیونیستی منتشر شده است، اظهارات نتانیاهو در حالی بیان شده است که حزب‌ الله به رغم پایان یافتن مهلت آمریکا و اسرائیل برای خلع سلاح تا پایان سال ۲۰۲۵، از تحویل سلاح‌های خود خودداری می‌کند.

نخست وزیر اسرائیل به وزرای کابینه این رژیم گفت که آمریکا کاملا با موضع اسرائیل در مورد لزوم برچیدن قابلیت‌های نظامی حزب‌الله موافق است و ترامپ حمایت خود را از هرگونه اقدام اسرائیل در صورت عدم اجرای این طرح توسط ارتش لبنان اعلام کرده است.

در این زمینه، منابع امنیتی اسرائیل گزارش دادند که ارتش این رژیم مقدمات عملیات گسترده علیه اهداف حزب‌الله را تکمیل کرده است و تصمیم نهایی فقط به زمان بستگی دارد، به ویژه با توجه به تلاش‌های مداوم حزب‌الله برای بازسازی قابلیت‌های خود در شمال و جنوب رودخانه لیتانی.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی