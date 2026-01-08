نتانیاهو به کابینه: واشنگتن چراغ سبز حمله به لبنان را صادر کرد
رسانههای عبری گزارش دادند که نخستوزیر اسرائیل به وزرای کابینه خود اعلام کرده است دولت آمریکا موافقت ضمنی خود را با انجام عملیات نظامی در لبنان اعلام کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از النشره، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی در جلسهای با وزرای کابینه خود گفته است که دولت آمریکا حمایت ضمنی خود را برای اجرای یک عملیات نظامی محدود یا گسترده در لبنان اعلام کرده است.
بر اساس گزارشی که توسط شبکه تلویزیونی «کان» رژیم صهیونیستی منتشر شده است، اظهارات نتانیاهو در حالی بیان شده است که حزب الله به رغم پایان یافتن مهلت آمریکا و اسرائیل برای خلع سلاح تا پایان سال ۲۰۲۵، از تحویل سلاحهای خود خودداری میکند.
نخست وزیر اسرائیل به وزرای کابینه این رژیم گفت که آمریکا کاملا با موضع اسرائیل در مورد لزوم برچیدن قابلیتهای نظامی حزبالله موافق است و ترامپ حمایت خود را از هرگونه اقدام اسرائیل در صورت عدم اجرای این طرح توسط ارتش لبنان اعلام کرده است.
در این زمینه، منابع امنیتی اسرائیل گزارش دادند که ارتش این رژیم مقدمات عملیات گسترده علیه اهداف حزبالله را تکمیل کرده است و تصمیم نهایی فقط به زمان بستگی دارد، به ویژه با توجه به تلاشهای مداوم حزبالله برای بازسازی قابلیتهای خود در شمال و جنوب رودخانه لیتانی.