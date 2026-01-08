خبرگزاری کار ایران
بیش از ۱۰۰ کشته در عملیات بازداشت مادورو؛ رودریگز: روابط آمریکا و ونزوئلا مخدوش شده است

مقام‌های ونزوئلایی اعلام کردند شمار کشته‌شدگان عملیات آمریکا برای بازداشت نیکولاس مادورو در کاراکاس از ۱۰۰ نفر فراتر رفته است؛ همزمان، رئیس‌جمهور موقت این کشور گفت این رویداد روابط میان ونزوئلا و ایالات متحده را به شکلی بی‌سابقه مخدوش کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، وزارت کشور ونزوئلا، امروز- پنج‌شنبه- اعلام کرد شمار کشته‌شدگان حمله آمریکا به کاراکاس که به بازداشت نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور این کشور، انجامید، به ۱۰۰ نفر رسیده است.

دیوسدادو کابیو، وزیر کشور ونزوئلا، گفت: «تا این لحظه ۱۰۰ نفر کشته شده‌اند و شمار زخمی‌ها نیز حدود همین تعداد است. او این حمله را «وحشتناک» توصیف کرد.

کابیو در برنامه هفتگی خود که از تلویزیون دولتی پخش می‌شود، افزود نیکولاس مادورو از ناحیه پا و سیلیا فلورس از ناحیه سر زخمی شده‌اند و هر دو در حال بهبودی هستند.

پیش‌تر، دلسی رودریگز، رئیس‌جمهور موقت ونزوئلا، اعلام کرد به مناسبت قربانیان این حمله، هفت روز عزای عمومی در کشور برقرار می‌شود.

رودریگز روز چهارشنبه همچنین گفت حمله آمریکا و بازداشت مادورو در سوم ژانویه، روابط میان ونزوئلا و ایالات متحده را «به شکلی بی‌سابقه» تحت تأثیر قرار داده است.

او اظهار داشت: «در روابط میان ونزوئلا و ایالات متحده، خدشه‌ای ایجاد شده که پیش از این در تاریخ روابط دو کشور وجود نداشته است.»

او در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، مبنی بر اینکه واشنگتن اکنون اداره امور ونزوئلا را در دست دارد، گفت دولت ونزوئلا همچنان مسئول اداره کشور است.

رودریگز در یک سخنرانی تلویزیونی که سه روز پس از بازداشت مادورو ایراد شد، تأکید کرد مردم ونزوئلا «همچنان ایستادگی می‌کنند». 

در سوم ژانویه، نیروهای ویژه آمریکا نیکولاس مادورو را در جریان عملیاتی در پایتخت ونزوئلا بازداشت کردند. مقامات آمریکایی اعلام کرده‌اند مادورو با اتهاماتی از جمله قاچاق مواد مخدر و تروریسم مرتبط با مواد مخدر در دادگاهی در نیویورک روبه‌رو است.

دِلسی رودریگز ۵۶ ساله روز دوشنبه به عنوان رئیس‌جمهور موقت ونزوئلا سوگند یاد کرد. دولت او همچنان شامل دیوسدادو کابیو به عنوان وزیر کشور و ولادیمیر پادرینو لوپس به عنوان وزیر دفاع است.

