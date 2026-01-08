به گزارش ایلنا به نقل از فاکس نیوز، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا اعلام کرد که مقدمات برگزاری دیدار میان نمایندگان ایالات متحده و کلمبیا در کاخ سفید در حال هماهنگی است.

دونالد ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی «تروث» نوشت که «گوستاوو پترو» رئیس‌جمهوری کلمبیا با وی تماس گرفته تا درباره «وضعیت مواد مخدر و دیگر اختلافات» میان دو کشور توضیح دهد.

وی افزود انتظار می‌رود این دیدار در آینده‌ای نزدیک برگزار شود.

ترامپ نوشت: «افتخار بزرگی بود که با گوستاوو پترو، رئیس‌جمهوری کلمبیا، گفت‌وگو کردم. او تماس گرفت تا وضعیت مواد مخدر و دیگر اختلافاتی را که داشته‌ایم توضیح دهد. از تماس و لحن وی قدردانی کردم و مشتاق دیدار حضوری در آینده نزدیک هستم».

رئیس‌جمهوری آمریکا همچنین اعلام کرد که هماهنگی‌هایی میان «مارکو روبیو»، وزیر خارجه آمریکا و وزیر خارجه کلمبیا در جریان است و این نشست در کاخ سفید برگزار خواهد شد.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که ترامپ در پی عملیات نظامی آمریکا در ونزوئلا ـ که به بازداشت «نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهوری این کشور و همسرش انجامید ـ هشدار مستقیمی به کلمبیا داده بود.

ترامپ روز یکشنبه در هواپیمای ریاست‌جمهوری «ایرفورس وان» گفت: «کلمبیا هم وضعیت بسیار بدی دارد؛ کشوری که توسط مردی بیمار اداره می‌شود که عاشق تولید کوکائین و فروش آن به ایالات متحده است. این وضعیت زیاد دوام نخواهد داشت».

