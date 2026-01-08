ژنرال ذخیره ارتش رژیم صهیونیستی:
رویکردهای ایران حضور و کارآمدی مقاومت را تضمین میکند/ رهبری سیاسی و نظامی اسرائیل دچار نوعی «کوری ارادی» شده است
ژنرال ذخیره ارتش رژیم صهیونیستی اذعان کرد که این رژیم با شکست عمیقی در درک توانایی حزبالله و جنبش حماس برای بازیابی و بازسازی قدرت خود مواجه است.
بریک در مقالهای در روزنامه عبریزبان «هاآرتص» نوشت: «سرمایهگذاری گسترده ایران، در کنار نقشآفرینی وسیع قطر و ترکیه در نوار غزه، واقعیتی را تحمیل کرده که در آن، دشمن در دل همان میدان درگیری، از نظر سیاسی و اقتصادی توان بازیابی مییابد».
وی افزود که این حمایتها بهمثابه «بیمهای راهبردی» برای گروههای مسلح عمل میکند و استمرار حضور و کارآمدی آنها را حتی در «روز پس از جنگ» تضمین میکند.
این ژنرال ذخیره اسرائیلی تأکید کرد که رهبری سیاسی و نظامی اسرائیل دچار نوعی «کوری ارادی» شده است؛ بهگونهای که تمایل به نمایش دستاوردهای مقطعی، بر ضرورت ارائه تصویری واقعی از یک وضعیت راهبردی پیچیده و آکنده از تناقضها و ناکامیها غلبه یافته است.
وی هشدار داد که بدون ایجاد تغییری بنیادین در منظومه فکری حاکم، اسرائیل بار دیگر با «غافلگیری بزرگ» و شاید حتی رسیدن به نقطهای غیرقابل بازگشت مواجه خواهد شد.
بریک تصریح کرد: «امنیت نه با شدت ضربه دیروز، بلکه با توان جلوگیری از بازسازی قدرت دشمن در فردا سنجیده میشود».
به گفته وی، موفقیتهای عملیاتی، هرچند برای دشمن دردناک باشند، الزاماً به معنای تحقق یک تحول راهبردی نیستند. وی افزود که افکار عمومی عادت کرده است حذف فرماندهان ارشد یا تخریب زیرساختها را «پایان ماجرا» تلقی کند، در حالی که این اقدامها اغلب چیزی جز اصلاحات موقتی در مسیر یک روند نزولی بلندمدت نیستند.
بریک ریشه این خطای ساختاری در ارزیابی وضعیت را نادیده گرفتن توان دشمن برای بازیابی و بازسازی دانست؛ توانهایی که بهگفته وی، در سکوت و بهدور از تیترهای پیروزیهای سریع، در حال تقویت شدن هستند.
وی همچنین به نقش فزاینده چین اشاره کرد و گفت: «ورود چین به صحنه، بهویژه در زمینه بازسازی سامانههای موشکی ایران، قواعد بازی را تغییر داده و به محور مقاومت، عمق فناورانه و لجستیکیای بخشیده که مقابله با آن صرفاً با ابزار نظامی برای اسرائیل دشوار است».
این مقام نظامی پیشین افزود: «همزمان، گسترش نقش ترکیه و نزدیکی دولت ترامپ به قطر و آنکارا، بیانگر فرسایش جایگاه ویژه اسرائیل در واشنگتن است. همچنین تأیید فروش جنگندههای اف-۳۵ و فناوری هستهای به دیگر کشورهای منطقه، زمینهساز آغاز یک رقابت تسلیحاتی منطقهای شده که میتواند برتری کیفی ارتش اسرائیل را بهشدت کاهش دهد».
بریک در پایان تأکید کرد که روند کلی در اسرائیل، «تضعیف مستمر امنیت ملی» است و مسیر منفی ناشی از تحولاتی که از سوی سطوح سیاسی و نظامی نادیده گرفته یا سرکوب شدهاند، اکنون از نظر اثرگذاری و شدت، بر دستاوردهای عملیاتی کوتاهمدت پیشی گرفته است.