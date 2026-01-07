اعلام حمایت قاطع اتحادیه اروپا از گرینلند
به گزارش ایلنا، اتحادیه اروپا با اعلام «حمایت و همبستگی کامل و قاطع» خود با گرینلند، به اظهارات و تحرکات اخیر مقامهای دولت آمریکا درباره احتمال تصاحب این جزیره قطبی واکنش نشان داد.
«آنتونیو کوستا« رئیس شورای اروپا، امروز -چهارشنبه- در جریان یک سخنرانی تأکید کرد: «گرینلند متعلق به مردم آن است. هیچ تصمیمی درباره دانمارک و گرینلند، بدون آنها گرفته نخواهد شد».
اوی افزود: «اروپا همچنان مدافع ثابتقدم و خدشهناپذیر حقوق بینالملل و چندجانبهگرایی باقی خواهد ماند«.
این موضعگیری در حالی مطرح میشود که بنا بر اعلام کاخ سفید دولت دونالد ترامپ، بهطور «فعال» در حال بررسی امکان خرید گرینلند، قلمرو خودگردان دانمارک، است. «کارولین لویت« سخنگوی کاخ سفید، اعلام کرد گخ این منطقه از نظر امنیت ملی «برای آمریکا مزیت راهبردی دارد» و ترامپ آن را در راستای منافع ایالات متحده و با هدف «مهار نفوذ و تهدیدات روسیه و چین در منطقه قطب شمال» میداند.
در همین راستا، «مارکو روبیو« وزیر خارجه آمریکا، اعلام کرد هفته آینده با مقامهای دانمارکی دیدار خواهد کرد؛ این دیدار پس از درخواست رسمی وزرای خارجه گرینلند و دانمارک برای گفتوگو با واشنگتن انجام میشود.
اظهارات اخیر ترامپ درباره گرینلند باعث افزایش تنش میان آمریکا و متحدان اروپاییاش شده و نگرانیهایی را درباره احترام به حاکمیت ملی و قواعد حقوق بینالملل برانگیخته است.