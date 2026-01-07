خبرگزاری کار ایران
تلاش آمریکا برای رهگیری و متوقف کردن یک نفت‌کش مرتبط با ونزوئلا

گارد ساحلی آمریکا یک نفتکش مرتبط با ونزوئلا را در آب‌های آمریکای لاتین رهگیری و متوقف کرده است؛ اقدامی که دومین عملیات از این نوع طی ساعات اخیر به شمار می‌رود.

به گزارش ایلنا، خبرگزاری رویترز گزارش داد که گارد ساحلی آمریکا یک نفتکش مرتبط با ونزوئلا را در آب‌های آمریکای لاتین رهگیری و متوقف کرده است؛ اقدامی که دومین عملیات از این نوع طی ساعات اخیر به شمار می‌رود.

 

دستگاه‌های اطلاعاتی و نظامی آمریکا پس از بیش از دو هفته تعقیب، اکنون در تلاش‌ هستند تانکری را که پیش‌تر با نام «بلا ۱» شناخته می‌شد و گفته می‌شود به ونزوئلا ارتباط دارد، در اقیانوس اطلس شمالی توقیف کنند. این کشتی که اخیراً نامش به «مارینرا» تغییر یافته و پرچم روسیه را بر بدنه خود نصب کرده، هدف عملیات تعقیب و نظارت نیروهای آمریکایی قرار گرفته است. 

این تانکر در سال ۲۰۲۴ تحت تحریم‌های آمریکا قرار گرفت و واشنگتن آن را به ارتباط با شبکه نفتی «فلیت سایه» متهم کرد. این شبکه شامل گروهی از کشتی‌هاست که برای جابه‌جایی نفت تحت تحریم از روش‌های پیچیده استفاده می‌کنند. 

در ماه دسامبر، تلاش اولیه خدمه گارد ساحلی آمریکا برای توقیف این کشتی نزدیک سواحل ونزوئلا با مقاومت خدمه مواجه شد و بلا ۱ با تغییر مسیر به سوی اقیانوس اطلس حرکت کرد. سپس، این کشتی با نصب پرچم روسیه و ثبت رسمی در فهرست کشتی‌های این کشور، خود را تحت حمایت روسیه خواند؛ اقدامی که می‌تواند فرایند حقوقی توقیف آن را پیچیده‌تر کند، اما مقامات آمریکایی تاکنون این وضعیت را به رسمیت نشناخته و همچنان آن را «بی‌هویت» می‌دانند. 

به گزارش منابع رسمی، نیروهای آمریکایی موفق شدند کشتی را در نزدیکی سواحل ایسلند متوقف کنند و کنترل آن را به مقام‌های اجرای قانون منتقل کنند، به‌گونه‌ای که این کشتی تحت تدابیر امنیتی آمریکا قرار گرفت. 

این اقدام بخشی از یک کمپین گسترده فشار واشنگتن علیه صادرات نفت ونزوئلا محسوب می‌شود، که شامل توقیف چندین نفتکش دیگر و هدف گرفتن شبکه‌های حمل‌ونقل نفت تحت‌تحریم در نقاط مختلف جهان است. 

در حالی که برخلاف تلاش روسیه برای حمایت از این کشتی با حضور زیردریایی‌ها و شناورهای خود، آمریکا به نظارت و توقیف آن ادامه داده است، این درگیری دریایی بازتاب‌دهنده تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک در بحبوحه بحران‌های منطقه‌ای و جهانی است. 

