گرینلند کاملا پذیرای استقرار نیروهای آمریکایی است

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، در بحبوحه تهدیدهای آمریکا برای تصرف گرینلند، «مارک روته»، دبیرکل ناتو، اظهار داشت که گرینلند کاملا پذیرای استقرار نیروهای اضافی آمریکایی است.

روته پاسخ به سوالی در مورد احتمال متقاعد کردن ایالات متحده برای انتخاب همکاری در مورد گرینلند به جای الحاق آن، که در مصاحبه‌ای با سی‌ان‌ان مطرح شد، گفت: «من کاملا مطمئن هستم که همه ما در مورد ناتو و ارزیابی وضعیت در شمال توافق داریم».

وی افزود: «ایالات متحده نقش مشروعی در این زمینه دارد. و باز هم، به طور خاص در مورد گرینلند، می‌دانم که مشکلی در مورد استقرار نیروهای اضافی آمریکایی در آنجا وجود ندارد و توافقات مربوطه برقرار است».

انتهای پیام/