به گزارش ایلنا به نقل از تایمز، از روز شنبه، همزمان با تقویت قدرت نظامی ایالات متحده در بریتانیا پس از دستگیری «نیکولاس مادورو»، رئیس جمهور ونزوئلا، دست‌کم ۱۴ فروند هواپیمای «گلوب‌مستر» و دو فروند هواپیمای «گوست‌رایدر» در پایگاه‌های نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا فرود آمده‌اند.

بر اساس این گزارش از روز شنبه، ناوگانی متشکل از حداقل ۱۴ هواپیمای ترابری «سی-۱۷ گلوب‌مستر» و دو فروند هواپیمای جنگی مسلح «ای سی-۱۳۰ جی گوست‌رایدر» در سه پایگاه نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا در سافولک و گلاسترشایر فرود آمده‌اند.

نیویورک تایمز گزارش داد: «در حالی‌که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده، تهدید به حمله و الحاق در سراسر جهان می‌کند، هواپیماهای نظامی آمریکایی در بریتانیا در حال تجمع هستند».

