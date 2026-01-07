خبرگزاری کار ایران
ورود ناوگانی هوایی آمریکا به پایگاه‌های انگلیس

کد خبر : 1738882
ناوگانی از هواپیماهای نظامی مسلح آمریکایی در انگلستان فرود آمدند.

به گزارش ایلنا به نقل از تایمز، از روز شنبه، همزمان با تقویت قدرت نظامی ایالات متحده در بریتانیا پس از دستگیری «نیکولاس مادورو»، رئیس جمهور ونزوئلا، دست‌کم ۱۴ فروند هواپیمای «گلوب‌مستر» و دو فروند هواپیمای «گوست‌رایدر» در پایگاه‌های نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا فرود آمده‌اند.

بر اساس این گزارش از روز شنبه، ناوگانی متشکل از حداقل ۱۴ هواپیمای ترابری «سی-۱۷ گلوب‌مستر» و دو فروند هواپیمای جنگی مسلح «ای سی-۱۳۰ جی گوست‌رایدر» در سه پایگاه نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا در سافولک و گلاسترشایر فرود آمده‌اند.

نیویورک تایمز گزارش داد: «در حالی‌که دونالد ترامپ  رئیس جمهور  ایالات متحده، تهدید به حمله و الحاق در سراسر جهان می‌کند، هواپیماهای نظامی آمریکایی در بریتانیا در حال تجمع هستند».

 

