به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، رسانه‌های آمریکایی تأیید کردند که ایالات متحده اعلامیه تضمین‌های امنیتی برای کی‌یف را که پس از نشست پاریس تصویب شد، امضا نکرده است.

در این گزارش‌ها آمده است: «در ابتدا انتظار می‌رفت واشنگتن آن را امضا کند، اما این سند فقط توسط نمایندگان «ائتلاف کشورهای داوطلب» امضا شد که شامل ایالات متحده نمی‌شود.»

این‌گزارش‌ها افزودند: «جزئیات مشارکت ایالات متحده در نیروی چندملیتی در اوکراین از پیش‌نویس اولیه بیانیه‌ای که پس از نشست صادر شد، حذف شده بود. در آن نسخه اولیه تصریح شده بود که ایالات متحده متعهد به حمایت از نیروها در صورت حمله و ارائه پشتیبانی اطلاعاتی و لجستیکی است.»

