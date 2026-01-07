برف سنگین در فرانسه ۶ کشته بر جای گذاشت
در پی تصادفات به دنبال بارش شدید برف سنگین در فرانسه، ۶ نفر کشته شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از رادیو فرانسه، در پی تصادفات جادهای به دنبال بارش شدید برف و یخ زدگی در فرانسه، شش نفر جان باختند.
بارش برف سنگین و شرایط یخبندان حداقل شش نفر را در جادههای سراسر فرانسه کشته و باعث اختلالات عمدهای شده است، وزیر حمل و نقل فرانسه اذعان داشت که این رویداد توسط سرویسهای هواشناسی تا حدودی دست کم گرفته شده است.
سه نفر در دو تصادف جداگانه ناشی از یخ زدگی در جنوب غربی فرانسه جان باختند، در حالیکه یک راننده تاکسی پس از سقوط به رودخانه «مارن» در نزدیکی پاریس جان باخت.
روزدوشنبه نیز یک راننده ون در برخورد با یک کامیون و همچنین یک موتورسوار در منطقه پاریس جان باختند.