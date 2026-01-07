صلح پایدار در جنگ روسیه-اوکراین بسیار نزدیک است

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «هاکان فیدان»، وزیر خارجه ترکیه روز گذشته -سه‌شنبه- گفت که دست‌یابی به صلح پایدار رد جنگ روسیه و اوکراین اکنون بسیار نزدکی است و تاکید کرد که گام هایی به سوی آن برداشته شده است.

فیدان پس از اجلاس ائتلاف کشورهای داوطلب در مورد اوکراین، در سفارت ترکیه در پاریس به خبرنگاران گفت: «به نظر من، پس از چهار سال جنگ، اکنون کاملا به صلح پایدار نزدیک شده‌ایم».

وی افزود: «حداقل، می‌بینیم که چندین حوزه کلیدی برای صلح به شیوه‌ای فوق‌العاده جدی مورد بحث قرار گرفتند».

