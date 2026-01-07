خبرگزاری کار ایران
فیدان:

صلح پایدار در جنگ روسیه-اوکراین بسیار نزدیک است

صلح پایدار در جنگ روسیه-اوکراین بسیار نزدیک است
وزیرخارجه ترکیه گفت صلح پایدار میان روسیه و اوکراین بسیار نزدیک است.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «هاکان فیدان»، وزیر خارجه ترکیه  روز گذشته -سه‌شنبه- گفت که دست‌یابی به صلح پایدار رد جنگ روسیه و اوکراین اکنون بسیار نزدکی است و تاکید کرد که گام هایی به سوی آن برداشته شده است.

فیدان پس از اجلاس ائتلاف کشورهای داوطلب در مورد اوکراین، در سفارت ترکیه در پاریس به خبرنگاران گفت: «به نظر من، پس از چهار سال جنگ، اکنون کاملا  به صلح پایدار نزدیک شده‌ایم».

وی افزود: «حداقل، می‌بینیم که چندین حوزه کلیدی برای صلح به شیوه‌ای فوق‌العاده جدی مورد بحث قرار گرفتند».

 

