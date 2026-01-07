به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «امانوئل ماکرون»، رئیس جمهور فرانسه، اظهار داشت که برنامه دارد تا گفتن‌وگویی با «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه داشته باشد.

ماکرون در مصاحبه با تلویزیون فرانسه، در پاسخ به سوالی در این باره که وی اخیرا اظهار داشته که گفت‌وگو با رئیس جمهور روسیه کارآمد خواهد بود گفت: «روابط هم اکنون در حال بازیابی است و گفت‌وگو باید در هفته‌های آتی انجام شود».

وی همچنین تاکید کرد که این گفت‌وگو باید هرچه سریع‌تر برگزار شود.

پیشتر «سرگئی لارووف»، وزیرخارجه روسیه، گفته بود که اگر ماکرون تمایل به گفت‌وگو دارد روسیه همیشه آماده گفت‌وگو است.

