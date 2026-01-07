به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «لی جائه میونگ»، رئیس‌جمهور کره جنوبی، ‌گفت که از «شی جین‌پینگ»، رئیس جمهور چین، خواسته است تا در میانجیگری تلاش‌های سئول برای تعامل با کره شمالی نقش داشته باشد.

لی که این هفته با شی جین‌پینگ مذاکره کرد، گفت که رهبر چین هنگام بحث در مورد کره شمالی مسلح به سلاح هسته‌ای، به صبر و شکیبایی اشاره کرده است.

رئیس جمهور کره جنوبی گفت که تلاش‌هایی را که سئول تاکنون برای تعامل با کره شمالی و بهبود روابط انجام داده است - که تاکنون موفقیت‌آمیز نبوده است - تشریح کرده و از شی خواسته است تا نقشی در میانجیگری برای صلح در شبه جزیره کره ایفا کند.

لی گفت: «رئیس جمهور شی تلاش‌های ما را تاکنون تصدیق کرد و گفت که صبر و شکیبایی لازم است.»

