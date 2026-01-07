خبرگزاری کار ایران
وقوع زلزله ۶.۷ ریشتری در فیلیپین

وقوع زلزله ۶.۷ ریشتری در فیلیپین
سازمان زمین‌شناسی ایالات متحده اعلام کرد که زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۶.۷ ریشتر ‌جزایر جنوبی فیلیپین را لرزاند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، سازمان زمین‌شناسی ایالات متحده اعلام کرد که زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۶.۷ ریشتر ‌جزایر جنوبی فیلیپین را لرزاند.

سازمان زمین‌شناسی ایالات متحده اعلام کرد که این زمین‌لرزه در عمق ۱۰ کیلومتری (۶ مایلی) در حدود ۶۸ کیلومتری (۴۲ مایلی) شرق باکولین، روستایی در شهر جنوبی هیناتوان در استان سوریگائو دل سور، رخ داده است.

آژانس لرزه‌نگاری فیلیپین، فیوولکس، که لرزش را با بزرگی ۶.۴ ریشتر و عمق ۲۳ کیلومتری اندازه‌گیری کرد، در مورد خسارات و پس‌لرزه‌ها هشدار داد.

 هیچ گزارش فوری از خسارات یا جراحات مخابره نشده است.

 

 

