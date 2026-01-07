خبرگزاری کار ایران
آغاز تور آفریقایی دیپلمات ارشد چین

دیپلمات ارشد چین تور خود به آفریقا را آغاز کرد،سفری که نشان می‌دهد اقتصاد شماره ۲ جهان به دنبال تقویت نفوذ خود در این قاره است.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، دیپلمات ارشد چین تور خود به آفریقا را  آغاز کرد،سفری که نشان می‌دهد اقتصاد شماره ۲ جهان به دنبال تقویت نفوذ خود در این قاره است.

«وانگ یی»، وزیر ‌خارجه چین، در برنامه سفر خود به اتیوپی، سومالی، تانزانیا و لسوتو خواهد رفت.

سفر وانگ به سومالی - که اولین سفر یک وزیر امور خارجه چین از دهه ۱۹۸۰ است - احتمالاً پس از آنکه اسرائیل ماه گذشته اولین کشوری بود که رسماً جمهوری جدایی‌طلب سومالی‌لند، منطقه‌ای شمالی که در سال ۱۹۹۱ استقلال خود را اعلام کرد، را به رسمیت شناخت، به موگادیشو یک تقویت دیپلماتیک خواهد بخشید.

 

