زخمی شدن ۷ نیروی آمریکایی در جریان عملیات ربایش مادورو

به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، یک مقام آگاه گفت که هفت پرسنل نظامی آمریکایی در جریان ربودن «نیکولاس مادورو»، رئیس جمهور ونزوئلا زخمی شدند.

یک مقام آگاه به فاکس نیوز گفت که پنج نفر از مجروحان به محل خدمت خود بازگشته‌اند، در حالی که دو نفر دیگر هنوز تحت درمان هستند.

وی افزود که مجروحان مراقبت‌های پزشکی عالی دریافت می‌کنند و اجرای موفقیت‌آمیز این مأموریت پیچیده و طاقت‌فرسا با تعداد محدودی تلفات، نشان‌دهنده شایستگی نیروهای مشترک است.

این عملیات با نام رمز «عملیات عزم بی‌نهایت» روز شنبه انجام شد.

