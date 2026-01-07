همراهی زیردریایی روسیه با نفتکش تحریمی؛ تنش تازه مسکو و واشنگتن در اقیانوس اطلس
در حالی که آمریکا تلاش برای توقیف یک نفتکش روسی را دنبال میکرد، منابع آمریکایی از اعزام زیردریایی و شناورهای نظامی روسیه برای حفاظت از این کشتی خبر دادند؛ اقدامی که نشانه تشدید تنش میان دو قدرت در آبهای آزاد تلقی میشود.
به گزارش ایلنا، روزنامه «وال استریت ژورنال» به نقل از یک مقام آمریکایی اعلام کرد که روسیه برای حفاظت از نفتکش «بلا ۱» و همراهی آن، یک زیردریایی و دیگر شناورهای دریایی خود را به منطقه اعزام کرده است.
این مقام آمریکایی افزود که نفتکش روسی، که پیش از این با نام «بلا ۱» شناخته میشد، مدتی است سعی دارد با عبور از تحریمهای آمریکا علیه نفتکشهای مشمول محدودیت، نفت خود را جابهجا کند. نفتکش مذکور که خالی و فرسوده است، نتوانست در ونزوئلا پهلو بگیرد و نفت بارگیری کند، اما خدمه نفتکش در مقابل تلاش نیروهای آمریکایی برای ورود به کشتی و توقیف آن مقاومت کردند و در نهایت به سمت اقیانوس اطلس حرکت کردند.
خدمه نفتکش همچنین پرچم روسیه را بر بدنه کشتی نصب کردند، نام آن را به «مارینرا» تغییر دادند و ثبت مالکیت آن را به نام این کشور منتقل کردند. منابع آمریکایی دیگر اعلام کردند که روسیه از آمریکا خواسته است تلاش برای توقیف این نفتکش متوقف شود، و وزارت خارجه این کشور نیز روز سهشنبه وضعیت آن را با «نگرانی» زیر نظر گرفت.
براساس دادههای سامانه موقعیتیاب خودکار (AIS)، نفتکش اکنون در شرق اقیانوس اطلس و حدود ۳۰۰ مایل جنوبی ایسلند در مسیر حرکت به سمت دریای شمال قرار دارد.
در همین حال، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، امروز- چهارشنبه- اعلام کرد که ونزوئلا تا ۳۰ تا ۵۰ میلیون بشکه نفت به ایالات متحده تحویل خواهد داد. او گفت: «این نفت به قیمت بازار فروخته میشود و من بهعنوان رئیسجمهور آمریکا، مدیریت درآمدهای حاصل از آن را برای استفاده به نفع مردم ونزوئلا و ایالات متحده بر عهده خواهم داشت.»
ترامپ افزود که نفت مذکور از طریق کشتیهای ذخیرهسازی حمل و مستقیماً به اسکلههای آمریکا منتقل خواهد شد و اجرای این برنامه بلافاصله به وزیر انرژی آمریکا، کریس رایت، ابلاغ شده است.
بر اساس اعلام اداره اطلاعات انرژی آمریکا، ذخایر نفت خام ونزوئلا حدود ۳۰۳ میلیارد بشکه برآورد میشود که حدود ۱۷ درصد از ذخایر جهانی نفت را شامل میشود. آمریکا روزانه حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت مصرف میکند، در حالی که تولید داخلی این کشور نزدیک به ۱۳.۴ میلیون بشکه در روز است.