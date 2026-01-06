خبرگزاری کار ایران
گام مهم اروپا و آمریکا برای دفاع از اوکراین پس از صلح؛ تضمین‌های بین‌المللی علیه مسکو در راه است

رهبران کشورهای حامی اوکراین امروز -سه‌شنبه- اعلام کردند که در مسیر دستیابی به چارچوبی مشترک برای تضمین امنیت این کشور در صورت دستیابی به توافق صلح با روسیه، به پیشرفت قابل‌توجهی دست یافته‌اند و آماده ارائه تضمین‌های بین‌المللی به‌منظور بازدارندگی مسکو از هرگونه تجاوز مجدد هستند.

این موضوع در جریان نشست «ائتلاف داوطلبان» در پاریس مطرح شد؛ نشستی که با حضور رهبران و نمایندگان ۲۷ کشور اروپایی، کانادا، آمریکا و مقام‌های ارشد اتحادیه اروپا و ناتو برگزار شد و بزرگ‌ترین گردهمایی این ائتلاف تاکنون به شمار می‌رود.

به گفته مقام‌های شرکت‌کننده، طرح‌های مورد بحث شامل نقش‌آفرینی آمریکا در نظارت بر هرگونه آتش‌بس احتمالی و همچنین تقویت توان دفاعی اوکراین از طریق آموزش، تجهیز و پشتیبانی نیروهای خط مقدم این کشور از زمین، هوا و دریاست.

بر اساس این طرح‌ها، ارتش اوکراین پس از آتش‌بس نیز به‌عنوان خط اول بازدارندگی در برابر ازسرگیری درگیری‌ها باقی خواهد ماند.

در بیانیه مشترک منتشرشده پس از نشست آمده است که متحدان کی‌یف متعهد شده‌اند کمک‌های نظامی و تسلیحاتی بلندمدت به اوکراین را ادامه دهند تا توان دفاعی این کشور حفظ و تقویت شود. با این حال، جزئیات مربوط به اندازه نیروهای پشتیبان و سازوکار دقیق اجرای این تضمین‌ها هنوز نهایی نشده است.

 «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهوری فرانسه اعلام کرد که حمایت آمریکا از تضمین‌های امنیتی برای اوکراین «حقیقی و عملیاتی» است و نقش مهمی در بازدارندگی روسیه در صورت دستیابی به توافق صلح ایفا خواهد کرد.

«کی‌یر استارمر» نخست‌وزیر انگلیس نیز با اشاره به نتایج نشست گفت که «پیشرفت‌های بسیار خوبی» حاصل شده، اما تأکید کرد که مسیر دستیابی به صلح همچنان دشوار است و حملات روسیه به اوکراین ادامه دارد.

در همین حال، نماینده آمریکا اعلام کرد که واشنگتن «به‌طور قاطع» از تضمین‌های امنیتی برای اوکراین حمایت می‌کند، هرچند تمرکز دولت آمریکا در روزهای اخیر به دلیل تحولات مربوط به ونزوئلا با ابهام‌هایی همراه بوده است.

روسیه تاکنون واکنش رسمی به نتایج این نشست نشان نداده و مقام‌های مسکو بار دیگر تأکید کرده‌اند که بدون دستیابی به توافقی جامع، آتش‌بس را نمی‌پذیرند. «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهوری روسیه، پیش‌تر استقرار نیروهای ناتو در خاک اوکراین را رد کرده بود.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ اوکراین وارد مرحله‌ای حساس شده و سرنوشت تضمین‌های امنیتی، به یکی از محورهای اصلی مذاکرات میان طرف‌های درگیر و حامیان بین‌المللی آن‌ها تبدیل شده است

